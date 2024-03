Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Buldern, K13/ Straßensperrung nach schwerem Unfall. Unfallaufnahme seit 21:35 Uhr beendet.

Coesfeld (ots)

Am 14.03.2024 war die K13 im Bereich Karthaus/ Limbergen von 18:05 Uhr bis 21:35 Uhr in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Grund hierfür war ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 61-jähriger Nottulner befuhr mit seinem Pkw die K13 in Richtung Darup. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Pkw nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Straßenbaum. Vor dem Baum kam der Pkw stark beschädigt zum Stillstand. Der allein im Fahrzeug befindliche Nottulner wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Er war im Fahrzeug eingeklemmt und wurde durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit. Anschließend kam er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die Polizei forderte für die Unfallaufnahme ein Verkehrsunfallaufnahmeteam aus Münster an.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell