POL-COE: Lüdinghausen, Kirchstraße/Ermittler bestätigen Brandursache

Coesfeld (ots) - Durch ein aufgehebeltes Fenster gelangten Unbekannte am Mittwoch (13.03.) in ein Wohnhaus an der Lüdinghauser Straße. Im Inneren durchsuchten sie sämtliche Etagen und Räume nach Wertgegenständen. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme konnten keine konkreten Angaben zum Diebesgut gemacht werden. Die Tatzeit liegt zwischen 13.00 und 21.05 Uhr. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu ...

mehr