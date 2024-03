Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Grimpingstraße/Auto und E-Scooter stoßen zusammen

Coesfeld (ots)

Glücklicherweise wurde ein 16-Jähriger E-Scooter-Fahrer bei dem Zusammenstoß mit einem Auto im Kreuzungsbereich Grimpingstraße/Klein-Heßling-Straße nicht verletzt. Der 16-Jährige befuhr die Klein-Heßling-Straße und beabsichtigte in die Grimpingstraße abzubiegen. Gleichzeitig befuhr 52-jähriger Autofahrer die Grimpingstraße in Richtung Dülmener Straße. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass für den E-Scooter kein gültiger Versicherungsschutz bestand. Diese Elektrokleinstfahrzeuge müssen immer für ein Jahr versichert werden. Das Versicherungsjahr beginnt am 1.März. Weiterhin war der E-Scooter bei der Polizei als gestohlen gemeldet.

