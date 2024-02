Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg/ Lkr. Rottweil) Nach Spiegelstreifer abgehauen- Polizei sucht Zeugen (13.02.2024)

Schramberg (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Dienstagnachmittag, gegen 17.15 Uhr, auf der Kreisstraße 5531 zwischen Hardt und St. Georgen ereignet hat. Ein 47-jährige Fahrerin eines Audi A4 war auf der K 5531 von Hardt herkommend in Richtung St. Georgen unterwegs. Etwa 300 Meter nach Siehdichfür kam ihr ein dunkler Kleinwagen auf ihrer Fahrspur entgegen, der den linken Außenspiegel des Audis streifte. Durch die Wucht des Zusammenstoßes ging die Scheibe der Fahrertür zu Bruch, wodurch Glassplitter im Innenraum des Audis herumflogen. Hierdurch verletzte sich die 47-Jährige leicht. Ein herumfliegendes Fahrzeugteil krachte noch auf die Windschutzscheibe eines hinter dem Audi fahrenden Opel Zafira eines 53-Jährigen. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von insgesamt rund 2.000 Euro und die verletzte Audi-Fahrerin zu kümmern, setzte der unbekannte Autofahrer seine Fahrt einfach in Richtung Hardt fort. Bei dem Unfallverursacher soll es sich um einen älteren Mann handeln, der um die 65 Jahre alt ist. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schramberg unter der Telefonnummer 07422 2701-0 entgegen.

