POL-KN: (Rottweil) Unfallflucht auf der Straße "Charlottenwäldle"- weißen Mercedes beschädigt (09.-12.02.2024)

Wehingen, Lkr. Tuttlingen (ots) - Unbekannte Täter haben im Zeitraum von Freitag, 09.02., bis Dienstag, 13.02., versucht, in einen Jugendraum einzubrechen, welcher in einem Gebäude in der Kreuzstraße untergebracht ist. Hierzu hebelten die Täter ein zur Kreuzstraße gelegenes Fenster auf, wobei die Verglasung des ...

mehr