Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dornhan-Fürnsal/ Lkr. Rottweil) Streit zwischen Hundebesitzern eskaliert- Polizei sucht Zeugen (12.02.2024)

Dornhan-Fürnsal (ots)

Am Montag ist ein Streit zwischen Hundebesitzern auf einem Feldweg zwischen Dornhan und Fürnsal eskaliert. Zwischen 10 Uhr und 10.30 Uhr ging ein 63-jähriger Mann mit seinen Hunden auf dem Feldweg spazieren, als ihm ein Pärchen mit ihren zwei Hunden begegnete, kam es zunächst zu einem Streit, in dessen Verlauf eine unbekannte Frau sogenanntes "Pfefferspray" in das Gesicht des 63-Jährigen sprühte. Ihr unbekannter Begleiter drohte dem Mann gleichzeitig mit einem eingeklappten Taschenmesser und trat gegen dessen Bein. Auch gegen einen Welpen setzte die Frau das Spray ein. Der 63-jährige Hundebesitzer erlitt dabei leichte Verletzungen. Der Polizei liegt zu dem Pärchen die folgende Beschreibung vor: Die Frau soll zwischen 45 und 50 Jahre alt und etwa 165 Zentimeter groß sein. Sie ist schlank und hat schulterlange blonde Haare. Ihr Begleiter ist ebenfalls zwischen 45 und 50 Jahre alt, etwa 180 Zentimeter groß, schlank und hat kurze glatte dunkelblonde Haare. Sie führten zwei kleine, langhaarige Hunde, vermutlich Chihuahuas, in den Farben schwarz-grau spazieren.

Zeugen des Vorfalls, oder Personen, die Hinweise auf das unbekannte Pärchen geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07423 8101-0, beim Polizeirevier Oberndorf zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell