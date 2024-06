POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Diebstahlsserie auf Friedhof - Zeugen gesucht

Wiesloch/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Ein bislang unbekannter Täter erschlich sich am Dienstagvormittag gegen 10 Uhr an der Wohnanschrift eines lebensälteren Ehepaares in der Küferstraße deren Vertrauen und gab vor, deren Feuermelder überprüfen zu müssen. Nachdem der Unbekannte von dem Ehepaar in die Wohnung ...

mehr