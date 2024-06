Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Motorradfahrerin verletzt sich schwer bei Unfall

Heidelberg (ots)

Am Mittwoch um kurz vor 17 Uhr verletzte sich eine 22-jährige Motorradfahrerin auf der L594 bei einem Verkehrsunfall schwer. Sie war in Richtung Leimen unterwegs, als ein vorausfahrender Hyundai-Fahrer verkehrsbedingt bremsen musste. Die 22-Jährige erkannte die Gefahrensituation zu spät und fuhr ungebremst ins Heck des Hyundai. Hierbei zog sie sich schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen zu und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Das Motorrad musste abgeschleppt werden.

