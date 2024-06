Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Autofahrer ergreift die Flucht nach Auffahrunfall und verletzt dabei Unfallbeteiligten - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Am Mittwochnachmittag gegen 16:45 Uhr wartete ein 42-jähriger Fiat-Fahrer verkehrsbedingt an einer rot zeigenden Ampel in der Waldstraße in Fahrtrichtung Lampertheim, als ihm ein bislang unbekannter Opel-Fahrer ins Heck fuhr.

Daraufhin stieg der 42-Jährige aus seinem Auto, um mit dem Unfallverursacher Kontakt aufzunehmen. Dieser ergriff jedoch die Flucht, touchierte dabei den Fiat sowie die Hand des 42-Jährigen, wobei dieser leicht verletzt wurde. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro.

Das Polizeirevier Mannheim-Sandhofen hat die Ermittlungen hinsichtlich des unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie die Gefährdung des Straßenverkehrs aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienlichen Hinweise zum Unfallhergang und/oder zum flüchtigen Fahrzeugführer mitteilen können, sich unter der Telefonnummer 0621 777690 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell