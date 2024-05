Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Kollision zweier Pedelec-Fahrer.

Lippe (ots)

Auf einem Geh-/Radweg, der parallel zum Braker Weg verläuft, kam es am Dienstagmorgen (14.05.2024) gegen 6.50 Uhr zu einem Unfall zwischen zwei Pedelec-Fahrern. Eine 31-Jährige aus Lage fuhr mit ihrem Pedelec in Richtung Brake. Zeitgleich war ein 68-Jähriger aus Lemgo auf seinem Rad in Richtung Lemgo unterwegs. Im Kurvenbereich an einem Kreisverkehr kollidierten die beiden Radfahrer miteinander und stürzten zu Boden, da man sich augenscheinlich nicht einig war, wer auf welcher Seite fahren müsse. Die Pedelec-Fahrerin wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt, wogegen der 68-Jährige schwere Verletzungen erlitt. Beide wurden von einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

