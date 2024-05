Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Einbrecher flüchtet auf Fahrrad.

Lippe (ots)

In der Hornschen Straße verschaffte sich ein Unbekannter am Sonntagvormittag (12.05.2024) zwischen 11.15 und 11.30 Uhr über die Haustür gewaltsam Zugang zu einem Haus. Nach ersten Erkenntnissen stahl er diverse Arbeitsgeräte und Werkzeuge aus diesem. Der Einbrecher flüchtete im Anschluss auf einem Fahrrad in Richtung Innenstadt und führte eine Tasche am Lenker mit sich. Das Kriminalkommissariat 2 bittet mögliche Zeugen des Einbruchs sich unter der Rufnummer 05231 6090 zu melden.

