Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Angefahren, zusammengeschlagen und Smartphone entwendet

Arnsberg (ots)

In Neheim kam es gestern Abend zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern. Gegen 18:30 Uhr wurde ein 26-Jähriger aus Wickede an der Robert-Koch-Straße von einem weißen BMW erfasst. Anschließend stiegen drei Männer sowie eine Frau mit einem Hund aus dem BMW aus. Die drei Männer, zwei jüngere und ein älterer, schlugen und traten dann auf den 26-Jährigen ein. Er wurde leicht verletzt. Außerdem wurde sein Smartphone entwendet. Möglicherweise handelt es sich bei den Tatverdächtigen aus dem Auto um eine Familie. Nachdem die Männer den 26-Jährigen zusammengeschlagen hatten, stiegen die vier Personen wieder in das Auto ein und flüchteten. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei in diesem Fall dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell