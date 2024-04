Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Brilon (ots)

Am Mittwochmorgen kam es gegen 07:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Antfelder Straße. Ein 49-jähriger Mann aus Brilon war mit seinem Auto von Antfeld nach Altenbüren unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er dabei von der Fahrbahn ab und touchierte die Schutzplanke und Verkehrszeichen. Im weiteren Verlauf kollidierte der 49-Jährige dem entgegenkommenden Auto eines 61-jährigen Briloners. Beide Autofahrer sind bei dem Unfall verletzt worden. Der 61-Jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht, der 49-Jährige schwer verletzt. Die beiden Unfallwagen wurden sichergestellt. Die Antfelder Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme vollgesperrt. An der Unfallaufnahme war ein Verkehrsunfallaufnahme-Team aus Paderborn beteiligt. Das Verkehrskommissariat hat den Unfall übernommen.

