Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Öffentlichkeitsfahndung

Brilon (ots)

Im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung. Am 21. Oktober 2023 zwischen 12:00 Uhr und 12:30 Uhr entwendete ein Unbekannter die Geldbörse aus einer Tasche einer älteren Dame. Mit einer im Portemonnaie befindlichen EC-Karte hob der Täter Bargeld ab. Hierbei wurde er gefilmt. Weitere Details zum Sachverhalt und Bilder des Gesuchten sind im Fahndungsportal hinterlegt: https://polizei.nrw/fahndung/131675 Die Polizei fragt jetzt: Wer kann Angaben zu dem Mann machen? Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Brilon unter 02961 /90 200.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell