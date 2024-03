Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Versuchte Körperverletzung beim Osterfeuer

Olsberg-Antfeld (ots)

Ein 56-jähriger Antfelder erschien am Samstagabend am Osterfeuerplatz in Antfeld. Er provozierte zunächst mehrere andere Besucher des Osterfeuers und versuchte ein Handgemenge anzuzetteln. Der 56-jährige wurde aufgefordert, die Örtlichkeit zu verlassen. Dieser Forderung kam er vorerst nach. Gegen 22 Uhr kehrte er jedoch mit einem Quad zum Osterfeuer zurück, bedrohte die anderen Besucher mit einer Holzlatte und versuchte auf diese einzuschlagen. Der 56-jährige konnte durch andere Anwesende überwältigt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Der 56-jährige war alkoholisiert und hatte keinen Führerschein für das Quad. Außerdem war das Fahrzeug nicht zugelassen und hatte keinen Versicherungsschutz. Dem 56-jährigen wurde in der Polizeiwache Brilon eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet eine umfassende Strafanzeige.(Kli.)

