Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Radfahrer fährt Fußgängerin an

Meschede (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag kam es in Wallen zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 21-jähriger Mann aus Meschede fuhr gegen 3:25 Uhr mit einem Fahrrad einen Feldweg entlang, der in den Hallohweg mündete. Hierbei kam es aus bislang ungeklärten Gründen zu einem Zusammenstoß mit einer 23-jährigen Fußgängerin. Diese wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Der Fahrradfahrer erlitt ebenfalls Verletzungen und musste durch Rettungskräfte in ein örtliches Krankenhaus gebracht werden. Vor Ort ergaben sich Hinweise auf Alkoholkonsum bei dem Fahrradfahrer. Eine Blutprobe wurde angeordnet. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen in diesem Fall übernommen.

