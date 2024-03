LPI-SHL: Ladendieb gefasst

Breitungen (ots) - Donnerstagmittag klaute ein bislang unbekannter Mann Waren im Wert von über 300 Euro aus einem Einkaufsmarkt im Frauenbreitunger Weg in Breitungen. Die Person flüchtete in einem grauen Ford Kombi mit polnischen Kennzeichen in Richtung Bahnhofstraße. Bereits am Montag hatte vermutlich derselbe Täter versucht Artikel aus dem Markt zu entwenden, was jedoch misslang. Beschrieben werden kann der Mann wie ...

mehr