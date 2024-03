LPI-SHL: Ohne zu Bezahlen abgehauen

Bad Liebenstein (ots) - Ein 48-jährige Autofahrer fuhr am frühen Donnerstagabend auf der Melsunger Straße in Bad Liebenstein. Die tiefstehende Sonne blendete den Mann derart, dass er in einer Rechtskurve leicht nach links von seiner Fahrspur abkam und mit dem Verkehrszeichen einer Verkehrsinsel zusammenstieß. Verletzt wurde zum Glück niemand. Am Auto entstand ein Sachschaden von etwa 4.000 Euro. Rückfragen bitte an: ...

