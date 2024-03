LPI-SHL: Auto zerkratzt und Reifen zerstochen

Gumpelstadt (ots) - Unbekannte Täter drangen in der Zeit von Dienstagnachmittag bis Mittwochmittag gewaltsam in eine Garage in der Moorgrundstraße in Gumpelstadt ein. Sie entwendeten Tuningmotoren und Abgasanlagen für Simson-Mopeds im Gesamtwert von etwa 4.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0067289/2024 bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen zu melden. ...

mehr