Feuerwehr Mainz

FW Mainz: Brand in Entsorgungsbetrieb fordert Feuerwehr

Mainz (ots)

Die Feuerwehr Mainz wurde um 4 Uhr in der Früh zu einem Brand in einem Entsorgungsbetrieb in der Wormser Straße alarmiert. Die Mitarbeiter des Betriebes konnten einen Brand in einer Lagerhalle für Abfälle feststellen und haben unmittelbar die Feuerwehr gerufen.

Beim Eintreffen der Feuerwehr befand sich die Lagerhalle im Vollbrand. Aufgrund der rasanten Brandausbreitung wurde durch die erst eintreffenden Kräfte das Alarmstichwort erhöht und weitere Kräfte der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr zum Einsatz hinzugezogen.

Eine Ausbreitung konnte durch die Feuerwehr verhindert werden. Die hohe Wärmestrahlung führte dennoch zu einem Sachschaden einer benachbarten Lagerhalle.

Für zielgerichtete Löschmaßnahmen musste die Lagerhalle leergeräumt werden. Hierbei konnte auf die Hilfsmittel des Betriebes zurückgegriffen werden, um einen schnellen Einsatzerfolg zu erreichen.

Aufgrund der Rauchausbreitung war ein Brandgeruch im Stadtgebiet wahrnehmbar. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand nicht.

Der Einsatz ist aktuell noch am Laufen und wird voraussichtlich im Laufe des Vormittags, des 04.12.2023, beendet werden können. Zur Schadensursache und Schadenshöhe kann derzeit keine Angabe gemacht werden.

Original-Content von: Feuerwehr Mainz, übermittelt durch news aktuell