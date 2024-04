Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Mehrere Radfahrer schwer verletzt

Arnsberg, Winterberg, Marsberg (ots)

Am Mittwoch kam es zu mehreren Verkehrsunfällen mit Radfahrern. In Arnsberg stürzte ein 25-jähriger Arnsberger auf der Rumbecker Straße. Gegen 06:30 Uhr war er bergab in Richtung Ringstraße unterwegs, als er aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrrad verlor. Der 25-Jährige verletzte sich bei dem Unfall schwer. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am Mittwochmittag ist "Auf der Knippe" eine 17-Jährige aus Rödinghausen verunfallt. Sie war gegen 12:20 Uhr in einer Gruppe von Radfahrern unterwegs, als auch sie die Kontrolle über ihr Fahrrad verlor und stürzte. Die 17-Jährige wurde dabei schwer verletzt. Sie ist mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht worden. In Marsberg kollidierte am Mittwochabend ein Radfahrer mit Wild. Ein 58-jähriger Marsberger war gegen 22:15 Uhr auf dem Diemelradweg unterwegs, als es zum Zusammenstoß mit vermutlich Rehwild kam. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich schwer. Auch er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Am Mountainbike des Marsbergers ist Sachschaden entstanden.

