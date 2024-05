Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Heiligenkirchen. Junger Radfahrer bei Unfall verletzt.

Lippe (ots)

Im Einmündungsbereich der Straßen Sonnenanger/Unterer Weg kam es am Montagnachmittag (13.05.2024) zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein junger Radfahrer verletzt wurde. Gegen 15.30 Uhr fuhr eine 43-Jährige aus Detmold mit ihrem VW Sharan auf dem Unteren Weg in Richtung Freilichtmuseum. Im Einmündungsbereich zum Sonnenanger kollidierte sie mit einem 7-jährigen Jungen, der auf seinem Fahrrad den Unteren Weg kreuzte. Der junge Detmolder erlitt durch den Zusammenstoß mit dem Auto leichte Verletzungen. Die Autofahrerin kümmerte sich um den Jungen bis ein Team vom Rettungsdienst ihn in Begleitung seiner Mutter in ein Krankenhaus brachte.

