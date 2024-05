Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg-Belle. Traktor bei Unfall auf Seite gekippt.

Lippe (ots)

Am Freitagnachmittag (10.05.2024) ereignete sich im Einmündungsbereich Pyrmonter Straße/Molkenberg ein Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Traktor. Nach ersten Erkenntnissen war ein 20-Jähriger aus Detmold gegen 17.20 Uhr mit seinem VW Golf auf der Pyrmonter Straße in Richtung Wöbbel unterwegs. Vor ihm fuhr ein Traktor. Der VW-Fahrer scherte nach links aus, um diesen - an einer Verkehrsinsel vorbei - zu überholen. Dabei übersah er augenscheinlich, dass der 55-jährige Traktor-Fahrer aus Horn-Bad Meinberg gerade nach links in die Straße Molkenberg abbiegen wollte. Der VW prallte gegen die landwirtschaftliche Zugmaschine, die durch den Zusammenstoß auf die Seite kippte. Sowohl der 55-Jährige im Traktor als auch zwei Mitinsassen im VW (21 und 22 Jahre) wurden beim Unfall leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Auto und Traktor waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden an den Fahrzeugen wird auf rund 45.000 Euro geschätzt. Die Pyrmonter Straße blieb für die Dauer der Unfallaufnahme bis etwa 19 Uhr in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

