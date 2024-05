POL-LIP: Lage. Zeuge meldet Brand von Mülltonnen.

Lippe (ots) - In der Max-Planck-Straße versuchten Unbekannte Samstagfrüh (11.05.2024) gegen 1 Uhr in eine Firma einzubrechen, indem sie ein Fenster einschlugen. Nach ersten Erkenntnissen wurde das Firmengebäude jedoch nicht betreten. In der gleichen Straße kam es zwischen Freitagnachmittag und Samstagmorgen (10./11.05.2024) zu einem weiteren Einbruchsversuch in eine Lagerhalle. Die Täter schlugen mehrere ...

