POL-UL: (BC) Schemmerhofen - Vorfahrt genommen

Mit leichten Verletzungen endete ein Unfall am Sonntag bei Schemmerhofen.

Ulm (ots)

Kurz nach 18.45 Uhr war eine 34-Jährige mit ihrem Opel auf der Straße von Altheim in Richtung Schemmerhofen unterwegs. Ein Senior kam mit seinem Renault aus Richtung Ingerkingen. Der fuhr von der Ingerkinger Straße in die Einmündung ein. Dabei achtete er wohl nicht auf die von links kommende und vorfahrtsberechtigte 34-Jährige. Die versuchte noch durch ein Brems- und Ausweichmanöver einen Zusammenstoß zu verhindern. Im Einmündungsbereich stießen die beiden Fahrzeuge zusammen. Dabei zog sich die Beifahrerin des mutmaßlichen Unfallverursachers leichte Verletzungen zu. Ein Krankenwagen war nicht erforderlich. Die Polizei Laupheim hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Sachschaden an den beiden fahrbereiten Fahrzeugen auf rund 6.500 Euro.

