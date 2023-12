Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Herbrechtingen - Reinigungskraft mit Einbrecher verwechselt

Am Sonntag war eine 30-Jährige in Herbrechtingen mit einer Taschenlampe im Kindergarten unterwegs.

Ulm (ots)

Wie die Polizei mitteilt, meldete ein Zeuge gegen 17 Uhr Taschenlampenlicht in einem Gebäude in der Straße Gassenäcker. Der Mann wählte den Notruf. Sofort rückten mehrere Streifenwagen an und überprüften das Gebäude. Dabei entpuppte sich der vermeintliche Einbrecher als Reinigungskraft. Aufgrund eines Stromausfalls war die 30-Jährige und weitere Mitarbeiter mit Taschenlampen in dem Gebäude unterwegs und führten Reinigungsarbeiten durch.

