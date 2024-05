POL-LIP: Horn-Bad Meinberg - Kurz abgelenkt

Lippe (ots) - Am Samstagmittag gegen 13:40 Uhr fuhr auf der Straße Am Siekbach ein 28 Jahre alter Blomberger mit einem Kraftrad der Marke KTM einem vorausfahrenden 72 Jahre alten Lemgoer auf das Heck seines VW-Golf auf. Beide Fahrzeuge waren in Richtung Bega unterwegs. Der Motorradfahrer verletzte sich leicht, lehnte jedoch eine Behandlung im Klinikum ab. Die Fahrzeuge blieben fahrbereit. Pressekontakt: Polizei Lippe ...

