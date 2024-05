POL-LIP: Horn-Bad Meinberg - Pedelec-Fahrer zieht sich Kopfverletzungen zu

Lippe (ots) - Am Freitagnachmittag gegen 17:22 Uhr war ein 33-jähriger Mann aus Goslar bereits so betrunken, dass Passanten die Polizei anriefen. Der Mann hatte sich in Lemgo in der Herforder Straße vor ein Lebensmittelgeschäft gelegt, um dort seinen Rausch auszuschlafen. Gegenüber den herbeigerufenen Polizeibeamten zeigte sich der Mann jedoch besonders aggressiv. Einem Platzverweis kam der Mann nicht nach. ...

