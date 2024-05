POL-LIP: Bad Salzuflen - Vom Unfallort entfernt

Lippe (ots) - Ein 55-jähriger Mann aus Melle befuhr am Freitag gegen 16:50 Uhr mit seinem VW-Golf die Straße am Zubringer in Richtung Bad Salzuflen. Auf Höhe des Riedweges erkannte er zu spät, dass die vorausfahrende 66-jährige Seat-Fahrerin aus Blomberg verkehrsbedingt abbremsen musste. Bei dem Zusammenprall verletzte sich der 60-jährige Beifahrer in dem Seat-Altea leicht am Rücken und wurde zur weiteren ...

mehr