POL-LIP: Dörentrup. Motorradfahrer verletzt.

Lippe (ots) - Unbekannte erbeuteten in dieser Woche erhebliche Summen durch betrügerische Anrufe. Am Donnerstag (09.05.2024) rief ein Unbekannter, der sich als Polizeibeamter ausgab, eine Frau in Kachtenhausen an und behauptete, ihr Sohn habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht. Um seine Freilassung zu veranlassen, müsse sie eine Kaution bezahlen. Durch den ...

mehr