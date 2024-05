Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Zeugen gesucht - Betrug am Telefon in Kachtenhausen und Müssen.

Lippe (ots)

Unbekannte erbeuteten in dieser Woche erhebliche Summen durch betrügerische Anrufe.

Am Donnerstag (09.05.2024) rief ein Unbekannter, der sich als Polizeibeamter ausgab, eine Frau in Kachtenhausen an und behauptete, ihr Sohn habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht. Um seine Freilassung zu veranlassen, müsse sie eine Kaution bezahlen. Durch den Anruf verunsichert übergab die Frau in der Pieperstraße Bargeld an einen Mann im geschätzten Alter von 40 bis 45 Jahren, er hatte halblange schwarze Haare, Kinnbart und trug schwarze Freizeitkleidung.

Schon am Mittwoch (08.05.2024) geriet eine Frau aus Müssen ins Visier von Betrügern. Ein vermeintlicher Polizist rief sie an und warnte sie vor Raubüberfällen. Um sich zu schützen, solle sie Ersparnisse und Schmuck an die Polizei übergeben. In der Kameruner Straße wurden die Wertsachen in einem schwarzen Rucksack und einer Tasche mit grünen Streifen gegen Mittag hinterlegt und unbeobachtet von den Betrügern abgeholt.

Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Zusammenhang mit den beiden Betrugsfällen beobachtet hat, informiert bitte das Kriminalkommissariat 6 telefonisch unter 05231 6090.

Die Polizei warnt: Seien Sie skeptisch, wenn Anrufer von Ihnen Geld fordern, egal unter welchem Vorwand. Übergeben Sie kein Bargeld oder Wertgegenstände an Unbekannte! Rufen Sie stattdessen die echte Polizei an.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell