Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Zwei Einbruchsversuche in Firmen.

Lippe (ots)

In der Max-Planck-Straße versuchten Unbekannte Samstagfrüh (11.05.2024) gegen 1 Uhr in eine Firma einzubrechen, indem sie ein Fenster einschlugen. Nach ersten Erkenntnissen wurde das Firmengebäude jedoch nicht betreten.

In der gleichen Straße kam es zwischen Freitagnachmittag und Samstagmorgen (10./11.05.2024) zu einem weiteren Einbruchsversuch in eine Lagerhalle. Die Täter schlugen mehrere Fensterscheiben ein, um sich gewaltsam Zutritt in das Gebäude zu verschaffen. Augenscheinlich gelang ihnen dies jedoch nicht.

Ein möglicher Zusammenhang der Taten ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Zeugenhinweise zu beiden Einbruchsversuchen nimmt das Kriminalkommissariat 2 telefonisch unter 05231 6090 entgegen.

