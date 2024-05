Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: 58-Jähriger stürzt mit Pedelec und wird schwerverletzt

Paska (ots)

Am Donnerstagmittag wurde ein 58-Jähriger durch einen Sturz mit seinem Pedelec in Paska schwerverletzt. Der Mann fuhr in einer Gruppe mehrerer Fahrradfahrer und kam auf der Strecke in Richtung Linkenmühle von der Straße ab. In der Folge stieß er mit einem Baum zusammen und wurde dadurch schwerverletzt. Er wurde dann ins Krankenhaus gebracht, Familienangehörige kümmerten sich um das Fahrrad. Die Ermittlungen zu den Hintergründen bzw. Umständen dauern an.

