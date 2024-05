Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Vier Täter attackieren Mann

Birkenhügel (ots)

Am 09.05.2024 gegen 23:00 Uhr lief ein 43- jähriger Mann nach dem Besuch des Dorffests in der Ortslage Birkenhügel. Als neben ihm ein Pkw hielt, stiegen daraus vier männliche Personen aus, und griffen den Fußgänger unvermittelt an. Durch Tritte und Schläge erlitt der Fußgänger Verletzungen an Kopf, Oberkörper und den Beinen. Aus diesem Grund kam der 43- jährige Mann zur Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus. Nach der Attacke verließen die vier Personen den Tatort mit ihrem Kfz. Zeugen, die Angaben zur Straftat, den Tätern und/ oder dem Kfz machen können, melden sich bitte unter der Tel.-Nr.: 03663-4310 bei der PI Saale-Orla oder jeder anderen Dienststelle.

