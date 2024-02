Polizei Warendorf

POL-WAF: Albersloh-Alverskirchen. Mehrere Aufbrüche von Firmenfahrzeugen

Warendorf (ots)

Mehrere Firmenfahrzeuge sind in der Nacht zu Donnerstag (29.02.2024) aufgebrochen worden.

In Sendenhorst-Albersloh haben sich Unbekannte an drei Firmenbullis zu schaffen gemacht. Gewaltsam verschafften sie sich Zugang zu den Fahrzeugen, die in der Birkenallee, Habichtshöhe und der Straße Nachkamp abgestellt waren. Unter anderem wurden mehrere Werkzeuge gestohlen.

Auch in Everswinkel-Alverskirchen ist ein Firmenfahrzeug angegangen worden. Dieses stand an der Straße Königskamp.

Hinweise zu den Aufbrüchen, den Tätern oder dem Verbleib des Diebesgutes bitte an die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell