POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Alkoholisierter Fahrzeugführer verursacht Unfall mit Sachschaden in Jade ++ Genutzter Pkw ohne Versicherungsschutz

Delmenhorst (ots) - Am Freitagvormittag kam es im Zeitraum von 08:00 Uhr bis 09:00 Uhr in Wardenburg im Bereich "Huntestraße" und "Am Everkamp" zu insgesamt drei Einbrüchen in Pkw. Dabei wurden jeweils Scheiben eingeschlagen und Wertgegenstände aus dem Fahrzeuginneren entwendet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen, Tel.: 04431-9410 in Verbindung ...

mehr