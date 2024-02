Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Zeugen melden Trunkenheitsfahrt

Warendorf (ots)

Zeugen haben am Dienstag (27.02.2024, 20.00 Uhr) beobachtet, dass ein Autofahrer augenscheinlich betrunken in seinem Auto auf das Gelände einer Tankstelle in Oelde gefahren ist.

Der 43-jährige Steinheimer ging beim Eintreffen der Polizei an dem Tankstellengelände an der Straße In der Geist zunächst von seinem Auto weg. Zeugen konnten aber bestätigen, dass der Mann mit dem Auto definitiv auf das Gelände gefahren war. Ein freiwilliger Atemalkoholtest des 43-Jährigen war positiv. Er selber leugnete gefahren zu sein.

Die Beamten untersagten ihm die Weiterfahrt und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. Der Steinheimer hat keinen gültigen Führerschein.

