POL-WAF: Drensteinfurt-Rinkerode. Sturz mit Liege-Pedelec

Warendorf (ots) - Wir suchen einen Autofahrer, der am Montag (26.02.2024, 20.45 Uhr) in einen Auffahrunfall in Telgte verwickelt war. Der Unbekannte fuhr im Bereich der Kreuzung B 51/ Münstertor in Telgte auf dem rechten Fahrstreifen auf das vor ihm fahrende Auto auf, beschädigte es (grauer Suzuki) und flüchtete anschließend. Hinweise zu dem Fahrer oder beteiligten Pkw bitte an die Polizei Warendorf, Telefon ...

