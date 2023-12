Goslar (ots) - Fahren unter Drogeneinfluss Ein Verkehrsteilnehmer meldete am 09.12.23 gg. 15:37 Uhr einen Pkw Audi mit unsicherer Fahrweise. Die alarmierten Polizeibeamten konnten den verantwortlichen 33jährigen Fahrzeugführer aus Bad Harzburg auf einem Parkplatz in der Wiedelaher Straße in Vienenburg antreffen. Bei der anschließenden Kontrolle des Mannes verlief ein durchgeführter Drogenurintest positiv. Eine ...

mehr