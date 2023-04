Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Baiersbronn - Unfall zwischen Auto und Rollerfahrer

Baiersbronn (ots)

Verletzt worden ist am Samstagnachmittag eine 22-jährige Rollerfahrerin, nachdem es in Baiersbronn zu einer Kollision mit einem Auto kam.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen befuhr sowohl die Fahrerin des Motorrollers, als auch die 56-jährige Fahrerin eines VW gegen 17:15 Uhr die Oberdorfstraße. Auf Höhe des Kannenweges beabsichtigte die Autofahrerin nach links in diesen einzufahren. Zu diesem Zeitpunkt beabsichtigt die Rollerfahrerin offenbar links an dem Auto vorbeizufahren und wird von diesem erfasst und kommt zu Fall. Durch das Unfallgeschehen zieht sich die Rollerfahrerin schwere aber nicht lebensgefährliche Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf etwa 3.500 Euro beziffert. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Straße teilweise gesperrt werden.

