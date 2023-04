Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Unter Alkohol Unfall verursacht und davongefahren; Führerschein weg

Pforzheim (ots)

Ihren Führerschein und eine Blutprobe abgeben müssen hat am Samstag eine Frau, nachdem sie in Pforzheim zunächst ein anderes Auto beschädigt hatte und sich anschließend einfach von der Unfallstelle entfernte.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen befuhr am Samstag gegen 16:20 Uhr eine 68-jährige Frau mit ihrem VW die Rennfeldstraße und streifte hierbei an einem am Straßenrand geparkten Citroën vorbei und beschädigte diesen. Anschließend fuhr die Frau einfach weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro zu kümmern. Der Vorfall wurde durch einen Zeugen beobachtet und der Polizei gemeldet. Durch Beamte des Polizeireviers Pforzheim-Süd konnte die Unfallverursacherin schließlich ausfindig gemacht werden. Die Beamten stellten Anzeichen einer Alkoholisierung bei der Frau fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 1,2 Promille. Die Frau musste in der Folge eine Blutprobe abgeben. Den Führerschein der 68-Jährigen behielten die Polizisten ein.

