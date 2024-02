Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Einbruch in Clubheim des Flugplatzes

Warendorf (ots)

Zwei unbekannte Täter sind am Montagabend (26.02.2024) in das Clubheim des Flugplatzes in der Bauernschaft Berdel in Telgte eingebrochen.

Die beiden Täter verschafften sich zwischen 19.32 Uhr und 19.50 Uhr über eine Tür Zugang zu dem Gebäude an der Straße Berdel. Hier durchwühlten sie mehrere Schränke und flüchteten. Die beiden werden wie folgt beschrieben: 1. männlich, europäischen Phänotyps, helle Winterjacke, dunkle Hose dunkles kurzes Haar. 2. männlich, europäischen Phänotyps, schwarze Winterjacke, dunkle Hose, schwarze kurze Haare.

Hinweise zu dem Einbruch oder den beiden Tätern bitte an die Polizei Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell