LPI-SLF: Blinde Zerstörungswut entlädt sich an Rehraufe

Pößneck (ots) - Am 09.05.2024 gegen 21:00 Uhr kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Saale-Orla in Pößneck/ Schlettwein den Fahrer (deutsch, männlich, 38 Jahre) eines Motorrollers. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war und unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und eine Blutentnahme angeordnet. Am Roller befand sich ein Versicherungskennzeichen von 2021, ...

