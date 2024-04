Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm - Verkehrsunfall mit drei Leichtverletzten in Bork

Selm (ots)

Am Freitagmorgen (26.04.2024) gegen 07:45 Uhr kam es auf der Gutenbergstraße in Bork zu einem Verkehrsunfall mit drei Verletzten. Ein 39 jähriger Mann aus Duisburg fuhr mit einem Kühl-Kleintransporter aus einer Firmenausfahrt auf die Straße und kollidierte mit dem PKW einer 32 jährigen Frau aus Olfen, die in Begleitung eines 40 jährigen Beifahrers aus Lüdinghausen die Gutenbergstraße in Richtung Kreisstraße befuhr. Ihr PKW kam aufgrund der Kollision in einem benachbarten Metallzaun zum Stehen. Alle drei Fahrzeuginsassen wurden leichtverletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. An der Unfallstelle liefen Betriebsstoffe aus, was eine vorübergehende Sperrung der Gutenbergstraße in dem Bereich erforderlich machte. Die Sperrung wurde durch den Bauhof der Stadt Selm übernommen und nach Reinigung der Fahrbahn durch eine beauftragte Firma gegen 11:00 Uhr wieder aufgehoben. Der entstandene Sachschaden wird insgesamt auf etwa 21.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell