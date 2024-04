Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Falscher Stadtwerke-Mitarbeiter bestahl Seniorin - Zeugen gesucht

Unna (ots)

Am Freitagnachmittag (26.04.2024) gegen 16:15 Uhr wurde eine 86 jährige Frau aus Unna Opfer eines Trick-Diebes. Der Unbekannte hatte sich bei der alleinstehenden Frau in der Parkstraße als Mitarbeiter der Stadtwerke ausgegeben und erklärt, dass es in der Straße mehrere Wasserschäden gäbe und dies jetzt auch in ihrem Haus überprüft werden müsse. Nachdem die Frau ihn ins Haus gelassen hatte, hielt er sich längere Zeit bei ihr auf, sprach mit ihr und telefonierte offenbar mit seinem Handy. Nachdem er weg war stellte die Dame fest, dass ihr Bargeld und Schmuck aus einem Tresor entwendet worden waren. Den Tresor hatte sie zuvor geöffnet, weil in dessen Umgebung ein vermeintlicher Wasserschaden festzustellen gewesen war. Gegen 17:00 Uhr erhielt die Polizei durch einen Nachbarn der Seniorin Kenntnis. Die Fahndung nach dem unbekannten Trick-Dieb verlief negativ. Er wurde wie folgt beschrieben: etwa 50 Jahre alt, etwa 160 bis 170 cm groß, europäisches Erscheinungsbild, kurze dunkelblonde Haare, "gut gekleidet" (keine Arbeitskleidung), Kleidung in beige- und khakifarbenen Tönen, grüne Baseball-Kappe, Brille mit dünnem Rand, sprach Deutsch. Möglich erscheint, dass eine weitere unbekannte Person an der Tat beteiligt gewesen sein könnte, zu der bislang noch keinerlei Beschreibung vorliegt. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiwache Unna unter der Rufnummer 02303 921 3120 oder unter 02303 921 0 zu melden.

