POL-EU: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Zülpich (ots) - Am Montag (15. April) kam es zwischen 18 und 20 Uhr zu einem Fahrraddiebstahl in der Blayer Straße in Zülpich. Ein 14-Jähriger verschloss sein Fahrrad mittels Faltschloss an einem Fahrradständer vor einer Sporthalle. Als der Junge zurückkehrte, befand sich nur noch die vordere Felge mit dem Schloss an dem Fahrradständer. Auffällig an dem Mountainbike sind die orangefarbenen Lenkgriffe, die breiten Reflektorstreifen am Reifen und die Totenkopfembleme ...

mehr