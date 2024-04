POL-EU: Fahrraddiebstahl

Euskirchen-Wißkirchen (ots) - Im Zeitraum zwischen Samstag (13. April), 20.30 Uhr und Dienstag (16. April), 15.30 Uhr, brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Wißkirchener Straße in Euskirchen-Wißkirchen ein. Es wurden mehrere Räume durchwühlt und eine Uhr sowie mehrere Parfüms entwendet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde ...

