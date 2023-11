Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Kreis Pinneberg

Kreis Segeberg - Winterliche Witterungsbedingungen führen zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen - Folgemeldung

Bad Segeberg (ots)

In der Nacht von Dienstag (28.11.2023) auf Mittwoch (29.11.2023) führten Schneefälle und Temperaturen im Minusbereich für erhebliche Beeinträchtigungen im Straßenverkehr.

Hierzu erfolgte bereits am heutigen Tag um 10:48 Uhr eine Pressemitteilung unter dem folgenden Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/5660596

Mit einem Stand um 14:00 Uhr teilt die Regionalleitstelle der Polizei in Elmshorn eine Entspannung der Verkehrslage in den Kreisen Pinneberg und Segeberg mit.

In der Gesamtbilanz trugen sich im Kreis Pinneberg in einem Zeitraum von gestern Abend um 21:00 Uhr bis heute Mittag um 14:00 Uhr insgesamt elf Einsätze zu, die einen Bezug zu den witterungsbedingten Verkehrsbeeinträchtigungen hatten.

Im Kreis Segeberg musste die Polizei zu insgesamt 45 glättebedingten Einsätzen ausrücken.

Dennoch blieb es bei überwiegenden Sachschäden an den Fahrzeugen und lediglich in Einzelfällen verletzten sich Personen leicht.

Verkehrsteilnehmer im Bereich der Bundesstraße 206 in Höhe des Ortsteils Bockhorn in der Gemeinde Bark mussten am heutigen Tag besondere Geduld aufbringen. In diesem Bereich steckten mindestens fünf Lastkraftwagen aufgrund der massiven Fahrbahnglätte zeitweise komplett fest, so dass die Bundesstraße 206 in einem Zeitraum von 12:05 Uhr bis 13:30 Uhr vollgesperrt werden musste.

Nachdem die Einsatzkräfte die Fahrbahn wieder freigaben und die Lastkraftwagen weiterfahren konnten, löst sich der Verkehrsstau gegenwärtig nach und nach auf.

Auch im Laufe des Abends und der folgenden Tage werden Schneefälle und Minustemperaturen erwartet. Daher mahnt die Polizei weitergehend zur Vorsicht und zur besonderen Rücksichtnahme im Straßenverkehr.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell