Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Dieb mit grünem Daumen

Sömmerda (ots)

Ein Dieb mit einem besonders grünen Daumen schlug am Montag in Sömmerda zu. Zwischen 01:00 Uhr und 09:00 Uhr überstieg der unbekannte Täter einen Zaun, um in den Garten eines 71-jährigen Mannes zu gelangen. Dort hatte es der Dieb auf zwei Bonsaibäumchen abgesehen, die dort in Schalen standen. Bei den asiatischen Pflanzen handelt es sich im einen japanischen Bergapfel und einen chinesischen Wacholder im Gesamtwert von 250 Euro. Bereits vor zwei Jahren hatte man dem Senior aus dem Garten zwei Bonsaibäumchen gestohlen. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell