Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Torwand auf Spielplatz in Brand gesetzt.

Lippe (ots)

In der Leopoldstaler Straße brannte am Freitagnachmittag (10.05.2024) gegen 17 Uhr ein Spielgerät auf einem Spielplatz. Nach ersten Erkenntnissen wurde eine Torwand aus Holz, die sich auf einem eingezäunten Grundstück eines Vereins befindet, in Brand gesetzt und stark beschädigt. Die Feuerwehr übernahm die Löscharbeiten. Es entstand ein Schaden von rund 500 Euro. Wer Verdächtiges beobachtet hat, wendet sich mit seinen Hinweisen bitte unter der Rufnummer 05231 6090 an das Kriminalkommissariat 1.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell